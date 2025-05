66 minutes Un week-end de promos XXL

Lire la vidéo

Diffusé le 01/12/2024

« 66 Minutes - Grand format » vous plonge dans un weekend de frénésie d’achat : celui du Black Friday. Une tradition américaine qui s’est imposée en France. Nous avons passé 24 heures dans la zone commerciale « Mon grand Bucheley » près de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, en région parisienne. Vous verrez comment des enseignes de jouets, d’équipements de sport et des magasins « multimarques » se battent pour séduire les clients et leur faire oublier la concurrence agressive des sites internet… Les commerçants y ont sorti le grand jeu pour attirer les clients et contrer la concurrence agressive des sites internet… Fait-on vraiment de bonnes affaires ? A qui profite ce Black Friday ? Aux consommateurs ou aux commerçants ? Immersion dans les coulisses d’un week-end de promos XXL !