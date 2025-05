66 minutes Joyce Jonathan, star en Chine / Mort à cause d’une greffe de barbe ratée / Réussir son Noël sans se ruiner

Lire la vidéo

Diffusé le 01/12/2024

Joyce Jonathan, star en Chine Une star française adulée en Chine ! Joyce Jonathan mène une carrière couronnée de succès en Asie. Pour y parvenir, elle n’a pas hésité à se mettre en danger… La chanteuse a participé, il y a quelques mois, à un télécrochet chinois très populaire. Et elle a gagné ! Depuis, Joyce Jonathan est devenue une icône dans ce pays qui la passionne. Elle vient de terminer sa première tournée chinoise. Joyce Jonathan touche d’autant plus le public qu’elle chante en mandarin. Une aventure et une conquête exceptionnelles ! Mort à cause d’une greffe de barbe ratée Comment un jeune homme de 24 ans en vient-il à se suicider après une greffe de barbe ratée ? Cette histoire, c’est celle de Mathieu. Sa barbe peu fournie le complexait. Au mois de mars dernier, il choisit la Turquie pour subir une opération de chirurgie esthétique, dans une clinique « low cost ». Le résultat est catastrophique… Trois mois plus tard, l’étudiant met fin à ses jours. Que s’est-il passé ? Pourquoi l’opération a-t-elle dégénéré ? Nous avons mené l’enquête à Istanbul, la capitale mondiale des greffes de cheveux et de barbes. Les opérations y sont trois à quatre fois moins chères qu’en France. Ce que nous y avons découvert est édifiant. Enquête sur les dérives de la « Mecque du cheveu ». Réussir son Noël sans se ruiner Comment se faire plaisir sans exploser le budget ? A moins d’un mois de Noël, cette question est dans toutes les têtes… Nombre de commerçants se démènent pour vous proposer la formule magique : un Noël pas cher sans renoncer à la féérie. Nous avons suivi plusieurs familles en plein préparatifs. De la truite à la place du saumon, des bûches de grands pâtissiers à des prix très abordables ou encore des décorations faciles à réaliser ou achetées chez des discounters… Vous découvrirez tous les bons plans !