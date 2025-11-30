66 minutes Los Angeles : le lycée made in France

Lire la vidéo

Diffusé le 30/11/2025

C’est un petit bout de France niché entre les palmiers de Beverly Hills en Californie (États-Unis). Un établissement discret, inaccessible et pourtant mythique : le Lycée Français de Los Angeles qui s’apprête à fêter ses soixante ans d’excellence et de prestige. Derrière ses hauts murs, se cache l’un des lycées les plus sélects au monde, où se croisent les enfants des stars, des milliardaires et des élites internationales. Jodie Foster, Sofia Coppola, ou les filles de Johnny Hallyday, tous ont grandi entre la rigueur académique à la française et le rêve californien. Ici, le savoir-faire éducatif hexagonal rencontre le glamour de la côte ouest. Résultat : un campus grand luxe de plusieurs hectares, des équipements dignes des meilleures universités américaines, une gastronomie made in France et une sécurité maximale pour ces élèves très VIP. Mais cette excellence a un prix : près de 30 000 euros par an. Une scolarité hors normes, réservée à une élite, que nous vous faisons exceptionnellement découvrir. Qui sont ces familles prêtes à tout pour y inscrire leurs enfants ? Comment fonctionne cette école si singulière entre culture tricolore et mode de vie hollywoodien ? Un voyage fascinant entre tradition française et rêve américain.