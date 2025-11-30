66 minutes Baguette à 29 centimes : la guerre du pain est relancée / Illuminations : l’incroyable déstockage de Noël / Arnaque aux SMS : serez-vous la prochaine victime ? / Black Friday : les bons plans de la seconde main

Diffusé le 30/11/2025

Baguette à 29 centimes : la guerre du pain est relancée C’est le produit préféré des Français. Et surtout l’objet d’une guerre féroce entre grandes enseignes et artisans boulangers. Proposée à moins de 30 centimes en supermarché, la baguette est utilisée comme produit d’appel pour attirer les clients. Mais à ce prix-là, les boulangers traditionnels ne peuvent pas suivre. Entre hausse des coûts de production et colère montante, beaucoup dénoncent une concurrence déloyale. ? Que valent ces baguettes discount ? Et comment les artisans tentent-ils de sauver leur métier ? Illuminations : l’incroyable déstockage de Noël C’est un rendez-vous que les fans de la magie de Noël ne manqueraient pour rien au monde : le grand déstockage Leblanc. Une fois par an, mi-novembre, ce géant des illuminations ouvre les portes de son entrepôt près du Mans (Sarthe) et casse les prix, jusqu’à -90 % sur des décorations dignes des plus beaux marchés de Noël. Résultat : cinq mille visiteurs, des files d’attente dès l’aube et une ambiance électrique dès l’ouverture. Certains traversent la France pour repartir les coffres pleins et transformer leur maison en véritable conte de fées. Arnaque aux SMS : serez-vous la prochaine victime ? C’est la dernière escroquerie numérique à la mode et elle explose : le spoofing. Derrière ce mot technique se cache une arnaque redoutable. Les escrocs usurpent un numéro de téléphone ou une adresse mail pour se faire passer pour quelqu’un d’autre : votre banque, les impôts ou bien un proche. En jouant sur la peur – activité suspecte, fraude en cours, impayé à régler – il pousse les victimes à révéler des codes ou à effectuer un virement en urgence. Plus d’un million de Français auraient déjà été ciblés par ce type d’arnaque. Comment déjouer ce nouveau piège ? Black Friday : les bons plans de la seconde main Ordinateurs, consoles, smartphones ou sacs de luxe, pour le Black Friday, les enseignes de seconde main dégainent aussi leurs promos ! Et ça cartonne : les consommateurs sont de plus en plus nombreux à préférer l’occasion, pour faire des économies sans renoncer à la qualité. L’an passé, un Français sur deux a acheté de l’occasion. Résultat : un marché en plein boom, plus de huit milliards d’euros, et une croissance record. Alors pour ce Black Friday, la chasse aux bonnes affaires passe aussi par la seconde main !