66 minutes

Diffusé le 08/12/2024

Qu’est-il arrivé à Morgane ? Morgane, 13 ans, n’a plus donné signe de vie depuis 15 jours… L’adolescente qui vivait près de Guingamp dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne, s’est volatilisée après une altercation avec ses parents. Une « simple » dispute liée à son obsession pour les écrans. Depuis, l’important dispositif de recherches n’a pas permis de retrouver sa trace. Et ses parents, ses proches sont désemparés. Morgane a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Que lui est-il arrivé ? Où est-elle ? Sa disparition pose également des questions l’utilisation des réseaux sociaux par nos ados. Morgane en était « addict ». Enquête sur une disparition inquiétante. Batteries : des bombes dans nos poches ? Smartphones, pèse-personnes, montres connectées, aspirateurs sans fil, cigarettes électroniques… Des objets de notre vie quotidienne qui contiennent pour la plupart des batteries au lithium. Un métal très délicat, à l’origine d’explosions et d’incendies… Elles ont bondi de 150% ces 10 dernières années, causant des blessures graves et même des décès ! Des batteries devenues le cauchemar des pompiers et des compagnies aériennes. Alors portons- nous dans nos poches et nos sacs des bombes à retardement ? Comment s’en protéger ? Enquête sur ces batteries devenues un danger du quotidien. Bars PMU : quand c’est bon et pas cher ! Bien manger, pour pas cher… C’est la promesse qu’ont toujours tenu les bars PMU. Des lieux populaires parfois boudés ces dernières années car considérés comme poussiéreux, ringards. Mais à l’heure de l’inflation et du besoin de contact humain, ces établissements renouent avec le succès ! Ouvriers, commerçants, enseignants s’y retrouvent pour déguster une cuisine sans chichi dans une ambiance toujours très conviviale. Cuisine « terroir » ou propositions plus exotiques, ces établissements sont peut-être aujourd’hui les bonnes tables du pouvoir d’achat ! Reportage sur des lieux de vie et de bonne bouffe… de retour en grâce.