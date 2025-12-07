66 minutes Calendriers : quand Noël démarre avant l’heure / Voler pour manger / Retour du Botox : il n’a pas pris une ride ! / Chaud devant : le grand retour des cocottes

Calendriers : quand Noël démarre avant l’heure Chocolats, bières, soins, outils ou fromages, les calendriers de l’Avent n’ont plus rien d’enfantin. Chaque hiver, plus de cinq-cents modèles envahissent les rayons, du coffret à 1 euro au super luxe à plus de 200 euros. 35 millions de ventes en 2022, et chaque novembre, c’est une course effrénée pour trouver le calendrier idéal. Les marques rivalisent d’imagination : Marionnaud mise sur la beauté, Bosch sur les outils, pendant que les petits producteurs surfent sur la tendance avec des versions locales et gourmandes. Pour les enseignes, c’est un carton assuré – à condition d’écouler les stocks avant le 1er décembre. Objet plaisir ou business bien ficelé ? Enquête sur un phénomène de saison devenu incontournable. Voler pour manger Ils sont étudiants, mères au foyer, retraités et n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Alors pour se nourrir ils ont fait le choix radical de voler dans les magasins. Depuis la crise, les vols de produits alimentaires explosent, plus 10 % en un an. Alors comment les enseignes de la grande distribution tentent-elles d’enrayer ce fléau ? Retour du Botox : il n’a pas pris une ride ! Oubliez les rides du front, le botox est en train de changer de visage. Aujourd’hui, on s’en injecte pour ne plus transpirer, avoir mal à la tête voire faire pipi moins souvent. Des usages parfois insolites, mais en plein boom. Le botox devient un produit à tout faire. Et un vrai business. Sauf que dans l’ombre, les injections sauvages explosent. Sur Instagram, des “esthéticiennes 2.0” piquent à domicile ou à l’hôtel, sans diplôme, ni règles. À la clé : des tarifs cassés, des risques bien réels et des dérives qui inquiètent. Chaud devant : le grand retour des cocottes Elles trônaient fièrement sur les fourneaux de nos grands-mères. Les cocottes en fonte signent aujourd’hui un retour remarqué et très tendance ! Faitouts, marmites ou cocottes, ces ustensiles d’antan retrouvent leur place au cœur des cuisines françaises. Dans un monde où le fait-maison séduit de plus en plus, ces plats mijotés à feu doux symbolisent un nouvel art de vivre, entre authenticité et efficacité. En tête des ventes : les célèbres cocottes Le Creuset mais également Staub, l’autre grande marque française, en pleine opération séduction. Son secret ? Un immense déstockage en cours, avec des prix cassés qui affolent les amateurs de cuisine. Jusqu’à -50 % sur des modèles habituellement très haut de gamme. Symbole d’un retour aux sources, la cocotte séduit aussi à l’étranger, où le made in France s’arrache. Un bon plan qui fait mijoter économies et plaisir.