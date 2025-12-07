66 minutes Le Roi Soleil remonte sur scène

Diffusé le 07/12/2025

Vingt ans après sa création, Le Roi Soleil revient sur scène dans une version totalement revisitée. Un retour très attendu pour ce spectacle devenu mythique qui s’annonce comme l’un des événements artistiques de l’année. Découvrez les coulisses de cette renaissance, depuis les premières répétitions à Épernay (Marne) jusqu’à la grande première au Palais des Sports de Paris. Castings exigeants, réorchestration des tubes culte, fabrication des décors, confection des costumes : chaque étape révèle le niveau d’exigence d’un projet hors normes. À la tête de cette nouvelle version, Dove Attia et Kamel Ouali unissent à nouveau leurs talents. Emmanuel Moire, l’inoubliable Louis XIV de 2005, accompagne lui-aussi cette renaissance avec, à ses côtés, une nouvelle génération d’artistes. Parmi eux, Inès, jeune danseuse prometteuse, découvre l’univers exigeant des grandes comédies musicales. Avec un accès rare à l’envers du décor, vous allez vivre l’intensité des préparatifs, la ferveur des artistes et l’énergie collective déployée pour faire revivre un spectacle culte.