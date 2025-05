66 minutes Place Vendôme : le luxe en fête

Lire la vidéo

Diffusé le 15/12/2024

C’est sans doute la place la plus luxueuse du monde : la Place Vendôme, en plein cœur de Paris. Le mètre carré y vaut 15 000 euros, contre 3 300 euros en moyenne en France. Palaces, joailliers, chocolatiers : l’excellence y est la norme. Et ces professionnels se livrent une concurrence aussi féroce que luxueuse pour séduire Français et touristes fortunés. A l’heure des fêtes de fin d’année et des spectaculaires décorations de la place, vous allez découvrir le quotidien de ce quartier mythique...