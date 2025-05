66 minutes Ce Français risque la peine de mort / Voitures reconditionnées : bons plans et arnaques / Thierry Marx sur tous les fronts

Diffusé le 15/12/2024

Ce Français risque la peine de mort Il dit avoir été au mauvais endroit au mauvais moment… Tom Félix, entrepreneur français de 33 ans, risque aujourd’hui la peine de mort en Malaisie. En août 2023, du cannabis est découvert par la police dans la maison qu’il partage avec un colocataire. Malgré les aveux de ce dernier, Tom est incarcéré et maintenu en détention. Aujourd’hui ses parents se battent pour prouver son innocence, analyses ADN à l’appui. Et ils tentent de mobiliser les autorités françaises. Un combat pour sortir Tom de l’enfer malaisien… Voitures reconditionnées : bons plans et arnaques On connaissait les smartphones ou les ordinateurs reconditionnés. Les voitures peuvent l’être également, à mi-chemin entre l’occasion et le neuf. Mieux contrôlés et entretenus que les traditionnels modèles de seconde main, ces véhicules coûtent en moyenne 30% moins cher que les voitures neuves. Toutes les pièces usées sont changées, parfois même jusqu’à la carrosserie. Et ces voitures restent « sous garantie ». Il existe, en France, une cinquantaine d’usines de reconditionnement. Mais attention, derrière ces bonnes affaires se cachent parfois des arnaques. Enquête sur ce joli filon pour les consommateurs, les garagistes… et pour certains professionnels peu scrupuleux… Thierry Marx sur tous les fronts Saveurs et valeurs : deux mots qui disent beaucoup de Thierry Marx. Le chef étoilé de 65 ans a ouvert l’été dernier un nouveau restaurant, un bouillon populaire, aux portes de Paris, à Saint-Ouen, en Seine-Saint- Denis. Une cuisine gourmande avec une formule entrée/plat/dessert qui peut coûter moins de 20 euros. Un établissement fidèle aux engagements de l’ancien juré de « Top chef ». Thierry Marx dirige par ailleurs une dizaine d’écoles de cuisine, autant de mains tendues à des jeunes souvent éprouvés par la vie. Dans les pas d’un chef cuisinier talentueux, homme d’affaires inspiré et citoyen engagé : Thierry Marx sur tous les fronts !