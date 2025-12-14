66 minutes Lille : un Chti Grand Noël

Lire la vidéo

Diffusé le 14/12/2025

À Lille (Nord), Noël ne se vit pas, il se célèbre ! Dans les ruelles pavées du Vieux-Lille et sur la Grand’Place illuminée, la magie opère à chaque coin de chalet. Sapins géants, odeur de vin chaud, pluie de guirlandes et fanfares en fanfare : bienvenue dans l’un des marchés de Noël les plus envoûtants de France. À peine les premières décorations installées que l’ambiance de Noël s’empare de Lille. Mais ici, pas question de se contenter de jolies lumières. À Lille, le marché de Noël, c’est vivant, animé, surprenant et surtout, plein de bonnes surprises. Pendant plusieurs semaines, la ville devient un terrain de jeu pour petits et grands. Derrière les chalets en bois, il y a ceux qui espèrent vendre leurs produits coups de cœur, ceux qui vivent un vrai pari, ceux qui font leur première saison et ceux qui y reviennent chaque année avec le même plaisir. Dans les allées, ça discute, ça rigole, ça goûte une tartiflette ou un bretzel en famille, un chocolat chaud à la main. Entre deux emplettes, une fanfare débarque pour mettre l’ambiance. Plus loin, un concours de welsh fait monter la température. Une ambiance chaleureuse, des gourmandises à chaque coin de rue et ce petit supplément d’âme made in Ch’ti. À Lille, la magie de Noël se vit avec le cœur. Et avec appétit !