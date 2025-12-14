66 minutes Le meilleur pâtissier du monde passe à table / Molène : quand les chats prennent le pouvoir / Mini portions, maxi plaisir : ils vous régalent à petits prix ! / Noël et les secrets du château enchanté

Diffusé le 14/12/2025

Le meilleur pâtissier du monde passe à table À seulement 36 ans, Maxime Frédéric est devenu une figure incontournable de la pâtisserie mondiale. Sacré Meilleur Pâtissier du Monde, ce chef discret et ultra-exigeant repousse les limites du goût et de la créativité. Derrière ses desserts spectaculaires, une mécanique de précision et une quête incessante d'excellence. À l’approche des fêtes de fin d’année, période décisive pour son image et ses créations, Maxime Frédéric affronte l’un des pics d’activité les plus intenses de l’année. Derrière les paillettes et les trophées, on découvre un artisan acharné, un meneur d’équipe, mais aussi un homme en quête d’équilibre, entre exigence professionnelle et aspirations personnelles. Molène : quand les chats prennent le pouvoir Sur l’île bretonne de Molène, dans le Finistère, les chats sont partout. Devenus aussi nombreux que les habitants, ils s’invitent dans les restaurants et volent parfois dans les assiettes des touristes. Ce phénomène insolite divise l’île : d’un côté, les amoureux des chats attachés à leur présence ; de l’autre, ceux qui dénoncent les nuisances et les dégâts sur la faune locale. Résultat : climat tendu et mesures strictes. La mairie lance une campagne de stérilisation et impose le recensement des chats domestiques, sous peine d’amende. Mini portions, maxi plaisir : ils vous régalent à petits prix ! Face à la hausse des prix, les Français redoublent d’ingéniosité pour préserver la magie de Noël sans exploser leur budget. Truffe, foie gras, saumon fumé, cette année, les saveurs d’exception s’invitent en format mini pour un effet maxi. Croustillants de volaille, mini-gratins fondants, bûchettes individuelles au chocolat intense : les mets de fête se déclinent en petites portions à petits prix. Moins de gaspillage, plus de choix à table et des prix doux – dès 2,50 euros la gourmandise – pour faire plaisir sans compter. Chaque bouchée devient une découverte, chaque assiette un assortiment de délices. Noël et les secrets du château enchanté Dans son écrin de pierre et de jardins à la française, le château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne) s’apprête à vivre un Noël féerique. Pour célébrer les vingt ans des Fééries de Noël, le domaine se transforme en palais de conte de fées avec sapin suspendu, décors enchanteurs, patinoire scintillante et château illuminé comme jamais. Derrière cette magie, trois frères aux commandes et une troupe de jeunes passionnés prêts à tout pour émerveiller petits et grands. Chaque lumière, chaque ornement devient une promesse d’évasion. Plongée dans les coulisses d’un Noël pas comme les autres, où l’émotion, la beauté et la poésie s’unissent pour sauver un joyau du patrimoine.