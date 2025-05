66 minutes Galette des rois : tradition et révolution / Airfryer : prix cassés, cuistots comblés

Diffusé le 05/01/2025

Galette des rois : tradition et révolution Plusieurs dizaines de millions de galettes des rois sont vendues chaque année en France. La plupart, évidemment, au mois de janvier. Entre les artisans boulangers et les industriels de la grande distribution, la concurrence fait rage. Objectif : casser les prix ou… se différencier ! Galette pizza, galette flan, galette « à faire soi-même », la révolution est en marche à l’heure de tirer les rois. Mais la tradition paie toujours à l’image de l’emblématique galette des rois de la maison Sève désignée « meilleure du monde ». Alors comment faire son choix ? A la veille de l’Epiphanie, plongée dans l’univers infini de la galette des rois… Airfryer : prix cassés, cuistots comblés C’est le robot star de vos cuisines. Celui que vous avez peut-être reçu en cadeau à Noël. Depuis le début de l’année 2024, il se vend un Airfryer toutes les quinze secondes en France ! Et tous les distributeurs veulent profiter du succès de cette friteuse sans huile. Dernier exemple en date, Lidl qui a relancé il y a quelques jours un modèle connecté et à prix cassé. Devenu la coqueluche des familles, le Airfryer est désormais utilisé par les professionnels qui promettent une cuisine « saine ». Chefs et traiteurs s’en emparent en effet. D’où vient le Airfryer ? Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont les recettes de ses plats… et de son succès ? Où le trouver à moindre coût ? Enquête sur l’ascension d’un robot star.