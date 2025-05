66 minutes Saint-Barth : les fêtes au paradis

Diffusé le 05/01/2025

Leonardo DiCaprio, Mike Tyson ou encore Albert II de Monaco viennent d’y passer leurs fêtes de fin d’année. Comme, ces dernières années, les chanteuses Madonna et Jennifer Lopez ou le patron d’Amazon, Jeff Bezos. On ne compte plus le nombre de célébrités qui réveillonnent à Saint-Barth. C’est à cette période de l’année que l’île française d’à peine 21 km2, plantée au milieu des Caraïbes, accueille la plus forte concentration de milliardaires de la planète. Ils viennent profiter de ses plages, de son lagon paradisiaque, des villas de luxe et autres hôtels prestigieux qui parsèment ses côtes. Les yachts les plus incroyables de la planète accostent dans le petit port de Gustavia et les boutiques de luxe sortent le grand jeu. Une manne pour un certain nombre d’habitants et de saisonniers qui attendent avec impatience ce temps fort de la saison. Plongée au cœur de la période la plus folle de l’année de celle que l’on surnomme « L’île des milliardaires ».