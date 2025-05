66 minutes Marché de Menton : des couleurs et des saveurs

Diffusé le 12/01/2025

C’est l’un des joyaux de la Côte d’Azur : le marché couvert de Menton (Alpes-Maritimes), une véritable vitrine des parfums et des saveurs du Midi. Dans ses stands, des commerçants devenus des ambassadeurs de leur région. Ce lieu emblématique de la Côte d’Azur se niche entre mer et montagne, au pied de la vieille ville de Menton, non loin de la principauté monégasque et de la péninsule italienne. Un carrefour culturel devenu un haut lieu de la gastronomie et donc un passage obligé pour les meilleurs restaurateurs de la région. Citrons, épices, barbajuans, socca : cette institution centenaire célèbre les saveurs méditerranéennes dans un cadre coloré. Immersion dans des étals couverts mais ouverts aux visiteurs, été comme hiver.