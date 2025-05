66 minutes Loury Lag, l’aventure à la dure / Voitures de location : l’inquiétante filière polonaise / Tapas : un Français roi d’Espagne ?

Diffusé le 12/01/2025

Loury Lag, l’aventure à la dure Survivre partout, même dans les contrées les plus hostiles… c’est l’obsession de Loury Lag, aventurier de l’extrême. A 38 ans, ce père de famille a traversé des déserts, des glaciers, des océans, l’Amazonie… Seul ! Il prend le relais de son modèle, Mike Horn, aux commandes de l’émission « The Island », chaque mardi soir sur M6. Ses qualités de « survivant », il les a puisées dans une enfance difficile et une jeune vie d’adulte délinquant marquée par un court séjour en prison. Son quotidien depuis : vie de famille à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), entraînement, préparation, expéditions. Portrait d’un aventurier au physique et au mental hors du commun. Voitures de location : l’inquiétante filière polonaise Des véhicules de luxe, loués cinq fois moins cher et dont les conducteurs sont très difficiles à identifier en France. C’est le phénomène qui interpelle les autorités : ces voitures surpuissantes immatriculées en Pologne sont de plus en plus souvent mises en cause dans des affaires criminelles. La mort de Nahel en 2023, celle d’un agent municipal, Lilian Dejean, en septembre dernier à Grenoble (Isère), ces deux drames ont un point commun : l’implication de voitures louées en Pologne. Des voitures de « voyous » également prisées par les amateurs de vitesse et de voitures « bling-bling » qu’on peut même se procurer sans présenter de permis. Enquête sur une filière inquiétante. Tapas : un Français roi d’Espagne ? Les tapas. Cette spécialité culinaire espagnole est entrée dans les habitudes apéritives des Français. Un art de vivre, convivial et souvent bon marché. Un savoir-faire que les chefs-cuisiniers français se sont appropriés. Ludovic Cruz Mangel a participé il y a quelques semaines au Championnat du Monde de la spécialité à Valladolid en Espagne. Cet artiste de la maison Lenôtre à un atout maître : un tapas dont la recette tient sur… quatre pages ! De quoi espérer vaincre, sur leurs terres, les inventeurs de ces bouchées apéritives à partager. Plongée au cœur d’un match France-Espagne.