66 minutes Galette des rois : et si vous décrochiez le jackpot ? / Immobilier : essayez avant d’acheter / Voitures d’occasion : janvier, le mois des bons plans ! / Kebab : le sandwich star monte en gamme

Lire la vidéo

Diffusé le 11/01/2026

Galette des rois : et si vous décrochiez le jackpot ? Chaque début d’année, des millions de Français se lancent dans une quête savoureuse : dénicher la fève cachée au cœur de la galette. Mais attention, certaines ne se contentent plus d’un simple clin d’œil en porcelaine. Bijoux, lingots d’or, pierres précieuses, la fève se transforme en un véritable trésor ! Pour attirer les gourmands, les pâtissiers redoublent d’imagination. Derrière ces créations spectaculaires, un business méconnu : celui des fabricants de fèves, qui produisent chaque année plus de 70 millions de pièces. Immobilier : essayez avant d’acheter Testez la maison de vos rêves avant de l’acheter ? C’est ce que proposent de plus en plus d’agents immobiliers. Il faut dire que 68 % des Français disent regretter leur choix. Le quartier, l’ensoleillement, les voisins, les mauvaises surprises sont nombreuses. Alors rien de tel que d’avoir les clés le temps d’un week-end, voire pendant plusieurs mois, pour se faire une idée, grâce à un dispositif en plein essor : la location accession. Voitures d’occasion : janvier, le mois des bons plans ! Et si le début d’année était le moment rêvé pour changer de voiture sans se ruiner ? Moins de concurrence, vendeurs prêts à négocier, stocks à écouler, janvier, c’est le mois secret des chasseurs de bonnes affaires auto. Il est même possible d’acheter des modèles neufs au prix de l’occasion. Mais comment profiter de tous ces bons plans ? Kebab : le sandwich star monte en gamme Pain artisanal, viande bio, frites maison, le célèbre sandwich turc sort des snacks de fin de soirée pour s’inviter à la table de la street food chic. Exigence sur les produits, recettes créatives, décoration léchée et un vrai sens du détail, à Paris, Bordeaux ou Lyon, de jeunes restaurateurs réinventent le kebab en version premium, sans exploser les prix. Comptez entre 10 et 15 euros pour un repas généreux, savoureux et bien plus raffiné qu’on ne l’imagine. Un bon plan pour se régaler sans culpabiliser ! Enfants en danger : révélations sur les dérives du périscolaire Ils y laissent leurs enfants chaque jour, persuadés qu’ils sont entre de bonnes mains. Mais les parents savent-ils toujours ce qui se joue derrière les portes des centres périscolaires. Parfois une sombre réalité se dessine : recrutements sans diplôme, encadrement défaillant, accidents à répétition. Dans plusieurs cas, des plaintes parlent de faits graves sur des enfants en bas âge. Elles relancent le débat sur la sécurité et la formation des animateurs. Grâce à une infiltration inédite, « 66 Minutes » lève le voile sur ces zones d’ombre. Témoignages bouleversants, maltraitances, négligences, l’enquête lève le voile sur un univers où la sécurité des enfants n’est pas toujours une priorité.