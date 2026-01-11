66 minutes Les bonnes affaires du grand déstockage de Noël

C’est une période de l’année que les consommateurs les plus malins attendent impatiemment. Celle pendant laquelle ils sont certains de trouver les meilleurs bons plans, découvrir les prix les plus bas. Noël est à peine terminé qu’une autre bataille s’engage déjà dans les rayons. Et les rois du déstockage sont à l’œuvre pour garantir des tarifs à peine croyables comme des foie gras à moitié prix, des chocolats et des jouets bradés à -70 %. Même la déco, les vêtements et le mobilier peuvent voir leurs prix fondre comme neige au soleil. A condition de savoir où chercher. En coulisses, ces vendeurs à prix cassés rivalisent d’ingéniosité pour être les premiers à mettre la main sur ces produits de fête à prix cassés. Fêter Noël après le 25 décembre pour payer moins cher ? C’est devenu un art de vivre pour certains et le meilleur moyen de mettre un coup d’accélérateur à leur pouvoir d’achat.