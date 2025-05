66 minutes La double vie des petits commerçants / Beauté des dents : une zone de non droit ? / Luxe à la Française au cœur de Madrid

Diffusé le 19/01/2025

La double vie des petits commerçants Commerce de fruits et légumes le jour, karaoké le soir… Librairie et pizzeria et… espace de massage ! Un bar-tabac qui fait aussi brocante ! Ces commerces insolites se multiplient depuis quelques années en France, en particulier, dans les petites villes. Nombre de gérants doivent en effet diversifier leur offre pour joindre les deux bouts. L’heure est à la polyvalence. De quoi redonner vie également à de nombreux centres-villes. Avoir une double vie : la clé pour durer. Encore faut-il tenir le coup physiquement ! Rencontre avec ces commerçants aux multiples casquettes. Beauté des dents : une zone de non droit ? Vous rêvez peut-être d’un sourire éclatant ! Gouttières invisibles, bagues multicolores, facettes : la dentition parfaite est devenue un business. Un Français sur trois a déjà eu recours à un traitement pour réaligner ses dents. Comptez, par exemple, entre 2 500 et 6 000 euros pour un aligneur dentaire sur mesure. Alors bien sûr il existe des formules « low cost », vantées notamment par des influenceurs sur les réseaux sociaux : quelques dizaines d’euros par mois, sans aucun rendez-vous avec un dentiste ni avis médical. Des offres qui ne sont pas sans risques, loin de là. Enquête sur les promesses et les dangers de ces marchands de sourires. Luxe à la Française au cœur de Madrid Faire voyager le luxe à la Française, c’est l’ambition du Brach, un hôtel 5 étoiles, aussi chic que chaleureux, qui vient d’ouvrir ses portes sur les Champs Elysées de Madrid, la Gran Via. En plus de ses chambres et suites, il compte un restaurant, une pâtisserie et un spa grandiose. Le tout conçu par le célèbre designer français Philippe Starck. Derrière ce projet, Emmanuel Sauvage, 47 ans. Il a démarré, il y a trente ans, comme réceptionniste. Aujourd’hui, ce Français dirige cinq établissements prestigieux à Paris, Venise et donc Madrid. Nous l’avons suivi, avec ses équipes, en coulisses jusqu’à l’inauguration. Quand l’hôtellerie de luxe à la Française part à la conquête de l’Espagne.