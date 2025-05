66 minutes Déco, cuisine : en 2025, je refais mon intérieur

Diffusé le 19/01/2025

Décorer, rénover votre logement : c’est peut-être l’une de vos résolutions en ce début d’année. Les nouvelles tendances 2025 sont présentées, en ce moment même, au « Salon Maison et Objet » près de Paris. Les professionnels viennent y puiser des idées. Tenez-vous prêts, 2025 s’annonce flashy : couleurs vives, matériaux bruts et nobles ! Et les cuisines, pièces vedettes de vos logements, sont toujours plus high tech. Les enseignes de décoration et de bricolage l’ont bien compris. Elles proposent des produits, dans l’air du temps, accessibles, voire même soldés.