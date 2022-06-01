66 minutes Bon et pas cher : ça roule pour les Routiers

Diffusé le 18/01/2026

Plats généreux, ambiance familiale et menus à prix mini : les restaurants routiers font leur grand retour sur nos routes et même en ville. Tombés dans l’oubli, ils renaissent grâce à des passionnés comme Laetitia, 30 ans, qui fait revivre un établissement près de Chartres (Eure-et-Loir), ou Adrien, à Reims (Marne), qui revisite l’esprit routier en plein centre-ville. Sur la nationale 7, le chauffeur Pepito en fait son repère quotidien, pendant qu’un chef étoilé, Sébastien de la Borde, prouve qu’on peut allier tradition et haute gastronomie. À l’heure où les Français traquent les bons plans, ces restos à l’ancienne offrent un vrai bol d’air : cuisine maison, portions XXL et addition légère. Un Grand Format qui vous emmène à la rencontre de ces personnages hauts en couleur qui redonnent vie à une institution du patrimoine populaire où l’on mange toujours autant, pour pas cher, et avec le sourire !