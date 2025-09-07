66 minutes Parcs d’attractions : ces fans prêts à toutes les folies !

Diffusé le 07/09/2025

Mariage dans un parc d’attractions, collection XXL de souvenirs, voyages à l’autre bout du monde… les passionnés de parcs n’ont plus de limites. Pour eux, un grand huit vaut bien un billet d’avion. Et une mascotte peut devenir témoin de mariage. En France, les six-cents parcs de loisirs attirent plus de 70 millions de visiteurs chaque année. Et dans cet univers, une communauté bien particulière grandit : celle des superfans qui organisent leur vie, leurs vacances et même leurs plus beaux moments autour de cette passion. Certains, comme Alexandre, investissent chaque année des centaines d’euros dans des pass illimités et des objets de collection. D’autres vont plus loin : Jérôme et Sandy, mariés à Nigloland, organisent désormais des voyages pour des dizaines de passionnés comme eux, avec hôtels thématisés et accès exclusifs aux attractions. Mais ces séjours hors du commun, parfois facturés six-cents euros et plus, sauront-ils combler les attentes de ces clients exigeants ? Et la passion franchit les frontières. À Orlando, capitale mondiale du divertissement, un couple français a économisé pendant des années pour s’offrir le rêve d’une vie : deux semaines à Disney et Universal. Entre manèges cultes, immersion magique et émotions fortes, une incroyable surprise attend même la jeune femme. Alors, pourquoi ces fans dépensent-ils sans compter ? Comment les parcs cultivent-ils leur fidélité grâce aux pass VIP, aux avant-premières et aux séjours packagés ? Et surtout, jusqu’où ces passionnés sont-ils prêts à aller pour vivre leur rêve de grand huit ?