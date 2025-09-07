66 minutes Jeux vidéo : quand le plaisir vire à l’addiction / Logements partagés : le bon plan immobilier ? / Saint-Sébastien : le royaume des étoilés

Diffusé le 07/09/2025

Jeux vidéo : quand le plaisir vire à l’addiction Jouer toute la nuit, s’isoler, décrocher de l’école : pour certains jeunes, les jeux vidéo ne sont plus un loisir, mais une échappatoire qui devient prison. Ce documentaire suit plusieurs patients souffrant d’addiction aux écrans, et engagés dans un programme de soin unique en France. À travers le portrait de Charlotte, 20 ans, ou de Maxence, qui a quitté le lycée à 15 ans, ce reportage dévoile une réalité silencieuse mais grandissante. Troubles du comportement, phobie sociale, harcèlement scolaire : les jeux deviennent un refuge… jusqu’à l’overdose. Mais une clinique tente une approche inédite : soigner par le jeu, recréer du lien social et transformer une passion destructrice en tremplin professionnel. Logements partagés : le bon plan immobilier ? – Rediffusion du 20/10/2024 Face à des taux de crédit en forte hausse, un marché bloqué et des prix toujours élevés, devenir propriétaire est devenu un rêve lointain pour beaucoup. Pourtant, certains Français ont trouvé une alternative : acheter à plusieurs. Dans le Beaujolais ou les Cévennes, ils réinventent la propriété. Chacun son logement, mais des espaces communs, des frais partagés, et une vie plus conviviale. Rénovation d’un château ou transformation d’une école, ces projets d’habitat partagé offrent des surfaces plus grandes à prix réduits… à condition de savoir vivre ensemble. Réunions collectives, décisions au consensus, gestion des conflits : ici, tout se décide en groupe. Une nouvelle manière d’acheter et d’habiter, qui pourrait bien inspirer d’autres familles. Saint-Sébastien : le royaume des étoilés À seulement trente minutes de la frontière française, Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol, attire chaque week-end des familles françaises venues se régaler… sans se ruiner ! Car ici, dans les bars à pintxos, les tapas basques se dégustent dès deux euros pièce. Une gastronomie conviviale, festive, ancrée dans le terroir, où même les enfants trouvent leur bonheur. Mais derrière ces petites bouchées populaires, un autre visage se dessine : celui de la haute gastronomie. Avec dix-huit étoiles Michelin, Saint-Sébastien est l’une des villes les plus étoilées au monde. Et une véritable pépinière de talents. Parmi les figures emblématiques : Elena Arzak, à la tête du restaurant familial triplement étoilé. Héritière d’un savoir-faire transmis par son père, elle sublime les produits locaux, comme la kokotxa, joyau culinaire basque. Nous plongerons aussi dans les coulisses du prestigieux Basque Culinary Center, où de jeunes Français, comme Abraham, investissent 12 000 euros pour décrocher leur rêve : devenir chef étoilé. Leur défi du jour ? Séduire Elena avec un menu digne des plus grands. Entre pintxos à petit prix, produits d’exception, cidre de glace raffiné et traditions vivantes comme les Txokos, clubs culinaires où l’on cuisine entre amis, Saint-Sébastien incarne une passion culinaire unique au monde.