66 minutes Snacking : le carton du fast-food made in France

Diffusé le 25/01/2026

Trois jours pour flairer les tendances, repérer les talents de demain et découvrir ce qui finira bientôt dans votre assiette. À Paris, le Salon du Snacking réunit tout ce que la restauration rapide fait de mieux : concepts innovants, recettes qui cartonnent et enseignes en pleine ascension. Le snacking a franchi un cap avec près de vingt milliards d’euros de chiffre d’affaires et une croissance qui ne faiblit pas. Avec plus de 33 000 boulangeries sur le territoire et des Français de plus en plus nombreux à manger dehors, vite mais bien, le snacking s’impose comme la nouvelle norme alimentaire. Cette année, la star du salon sera peut-être un produit encore méconnu mais promis à un bel avenir : le Bao. Une petite brioche cuite à la vapeur, moelleuse à souhait, garnie de recettes revisitées à la française.