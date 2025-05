66 minutes Concours, innovation et gourmandise : les rois de la gastronomie

Lire la vidéo

Diffusé le 02/02/2025

Nous sommes dans les coulisses d’un événement mondial de la gastronomie : le SIRHA. Un salon qui se tient tous les deux ans à Lyon (Rhône). Il est devenu LE rendez-vous de l'hôtellerie et de la restauration. Près de 260 000 professionnels ont fait le déplacement la semaine dernière, pour découvrir les nouvelles tendances et innovations culinaires. Et aussi les jeunes talents de la gastronomie. Quatre-mille-sept-cents marques sont présentes et des chefs, de toutes les générations, des multi étoilés aux dernières révélations, comme Danny Khezzar, candidat emblématique de la dernière saison de Top Chef. Le SIRHA, c’est aussi et surtout la folie des concours : nous avons suivi l’Équipe de France lors de deux Coupes du monde, celle des traiteurs et celle des burgers. Du spectacle et de la gourmandise !