66 minutes Coffee shops : vont-ils remplacer les bistrots ? / Cryptomonnaie, enlèvement et doigt coupé / Payer en plusieurs fois : pas sans risque

Diffusé le 02/02/2025

Coffee shops : vont-ils remplacer les bistrots ? Latte, frappé, au matcha… voici le vocabulaire d’usage dans les coffee shops ! Des enseignes au succès impressionnant : chaque semaine, un coffee shop ouvre ses portes en France. Une tendance venue des Etats- Unis, soutenue par la génération Friends. La déco rappelle souvent l’univers de la série-culte. Et à la carte de ces Starbucks et de leurs nombreuses déclinaisons françaises, des cafés préparés par des baristas, comme de savants cocktails. Les coffee shops s’imposent dans les quartiers branchés des grandes villes, mais aussi dans les petits villages, parfois au détriment des traditionnels bistrots. Bistrots que cette vague pourrait bien emporter… Plongée dans La folie des coffee shops ! Cryptomonnaie, enlèvement et doigt coupé Une demande de rançon de dix millions d’euros, un doigt coupé et une libération spectaculaire. Cette histoire a choqué la France : l’enlèvement du cofondateur d’une entreprise de cryptomonnaie et de sa compagne, la semaine dernière. David Balland, 36 ans est à la tête d’une start-up spécialisée dans les cryptomonnaies, qu’il a cofondée avec Eric Larchevêque, une des figures de l’émission « Qui veut être mon associé ». Ce dernier a vécu lui aussi un cauchemar en recevant la demande de rançon et un doigt coupé de David Balland. Plus de deux-cents gendarmes et agents du GIGN ont été mobilisés. Une traque de 48 heures entre le Cher, l’Indre et l’Essonne. Derrière le kidnapping de David Balland, un commando et sept personnes ont été mises en examen. Récit d’un kidnapping inquiétant, d’une course contre la montre et d’une opération très délicate. Payer en plusieurs fois : pas sans risque Payer en trois fois sans frais, c’est peut-être à ces conditions que vous avez réussi à acheter votre téléviseur, votre canapé ou votre Airfryer… Des facilités de paiement auxquelles ont recours 70% des Français, principalement pour financer l’électroménager ou les produits high tech. Des « mini crédits » très accessibles, en magasin, ou en ligne. Aucun justificatif de revenus n’est réclamé. Dans ce secteur des paiements fractionnés, le Suédois Klarna et les Français Alma et Floa sont leaders. Mais attention au surendettement, ces petites mensualités peuvent devenir un engrenage…