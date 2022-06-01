66 minutes Cuisines tendance : les nouveaux casseurs de prix

Diffusé le 01/02/2026

C’est la pièce préférée des Français ! Depuis plusieurs années, la cuisine n’est plus uniquement réservée à la préparation des repas. Lieu de vie où la famille et les amis prennent plaisir à se réunir, elle est devenue une pièce essentielle des foyers. Mais son prix peut vite grimper. En moyenne, la rénovation d’une cuisine coûte entre 450 et 800 euros le mètre carré, main d’œuvre comprise, soit un budget compris entre 8 000 et 12 000 euros. Mais pour limiter la facture, des solutions innovantes existent ! Des modèles d’exposition haut de gamme bradés jusqu’à -70 %, des artisans qui réutilisent l’existant au lieu de tout casser, ou encore des cuisinistes nouvelle génération qui viennent à domicile avec leur showroom mobile : les bons plans ne manquent pas pour se faire plaisir sans exploser son budget. Même les cuisines en kit séduisent de plus en plus, malgré les galères de montage. Idées futées, retours d’expérience et conseils concrets : tout pour vous inspirer et vous donner envie de refaire votre cuisine à petit prix.