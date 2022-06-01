66 minutes Hypers protéinés : la grande invasion des rayons / Ils se battent pour garder leurs pharmacies / Street food sauvage : quand la crise fait vendre / Fin de mois dans le rouge : ils ont la solution !

Hypers protéinés : la grande invasion des rayons Les aliments hyper-protéinés sont devenus les produits phares des supermarchés. Pâte à tartiner, pâtes, pains et surtout yaourts : tout se transforme en version ultraprotéinée. Leur promesse ? Perdre du poids tout en gagnant du muscle. Les supermarchés classiques comme les discounteurs ont lancé́ leurs propres gammes d’aliments riches en protéines. Usines géantes, laboratoires pionniers, expériences intrigantes : la course à l’innovation est lancée pour créer de nouveaux produits. Mais sont-ils vraiment bons pour notre santé ? Ces nouveautés valent-elles leurs prix ? Ils se battent pour garder leurs pharmacies Après les déserts médicaux, un nouveau danger guette : celui des déserts pharmaceutiques. Dans de nombreux villages, le pharmacien est devenu le dernier professionnel de santé encore présent, mais en 10 ans, 2000 pharmacies ont fermé leurs portes et il en reste moins de 19 500 en France, un seuil jamais atteint. Crise des vocations, manque d’attractivité des territoires ruraux et absence de repreneurs poussent les titulaires à brader leur officine ou à fermer définitivement. Face à cette menace, habitants et maires se mobilisent, prêts à tout pour garder ces croix vertes allumées, symbole d’un accès aux soins de plus en plus menacé. Street food sauvage : quand la crise fait vendre Des crêpes sur des chariots de fortune, des brochettes grillées à la sortie des transports, des aliments vendus à même le sol. C’est un phénomène qui explose dans les grandes villes : la vente illégale de nourriture. Née de la crise du pouvoir d’achat, cette street food sauvage permet à des vendeurs sans autorisation de proposer des plats ou des produits bruts à prix cassés, défiant toute règle d’hygiène. Pour des consommateurs en grande précarité, c’est parfois la seule façon de se nourrir. Mais derrière cette économie parallèle se cache une réalité bien plus trouble. Fin de mois dans le rouge : ils ont la solution ! Chaque mois, c’est la même angoisse pour des millions de Français : comment finir le mois sans terminer dans le rouge ? Revenus qui stagnent, dépenses qui grimpent, imprévus qui s’accumulent, résultat : près d’un Français sur deux se retrouve à découvert au moins une fois par an. Et si le moment était enfin venu de reprendre le contrôle de vos finances personnelles. De nouvelles solutions existent, et des coachs d’un nouveau genre se proposent de voler à votre secours. Comment réduire ses dépenses sans se priver ? Où trouver des économies insoupçonnées ? Et surtout, comment tenir dans la durée ?