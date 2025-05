66 minutes La Nouvelle-Orléans, la plus française des villes américaines

Diffusé le 09/02/2025

La Nouvelle-Orléans se prépare à accueillir pour la 8ème fois le Superbowl. L’occasion d’une immersion dans la plus française des villes américaines. Une ville de Louisiane de 400 000 habitants, fondée par des colons français en 1718, où la résilience est un mode de vie. L’esclavage, l’ouragan Katrina en 2005, la récente attaque terroriste le 1er janvier dernier… « Nola », acronyme de New Orleans Louisiana, a surmonté tout cela, sans rien perdre de son authenticité et de sa vitalité. Un millier de Français ont choisi de s’installer ici, dans le berceau du jazz. Musicien, agent immobilier, guide touristique, restaurateur, tous sont unanimes : il fait bon vivre à La Nouvelle-Orléans.