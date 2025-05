66 minutes Louise : le violent profil du suspect / Consommer moins, ça change la vie ! / Braderies : de bonnes affaires en hiver

Diffusé le 16/02/2025

Louise : le violent profil du suspect C’est un drame qui a ému la France entière : le meurtre de Louise, une collégienne de 11 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé, le 7 février, dans un bois à Epinay-sur-Orge dans l’Essonne. Le principal suspect, Owen L., est finalement passé aux aveux, confondu par son ADN. Sa petite amie a été mise en examen pour non-dénonciation de crime. Le jeune homme de 23 ans est décrit par ses proches comme très colérique et accro aux jeux vidéo. Une partie perdue pourrait être à l’origine de l’accès de colère et de violence qui a coûté la vie à Louise. Retour sur une enquête éclair et un meurtre qui a bouleversé le pays. Consommer moins, ça change la vie ! Vivre mieux… avec moins ! C’est la philosophie de plus en plus de Français pour lutter contre le gaspillage, la pollution et préserver la planète. Ils ne sont ni des militants ni des radicaux mais des citoyens qui font attention à leurs déplacements, leur alimentation et leurs déchets. Ceux que l’on surnomme les “décroissants” circulent à pied ou à vélo, cuisinent des aliments qui auraient pu finir à la poubelle, etc… Chaque année, en effet, un Français jette en moyenne 24 kilos de nourriture encore comestible. A l’occasion de la “Semaine Green » du Groupe M6, entre astuces et système D, nous avons suivi le quotidien de ces citoyens qui disent non à la (sur)consommation. Braderies : de bonnes affaires en hiver Après les soldes, c'est encore l'heure des soldes ! Surveillez les braderies de vos régions, elles lancent leur saison d'hiver… Celle de Bordeaux (Gironde) s'est tenue la semaine dernière. L’occasion de faire de bonnes affaires pour les 200 000 visiteurs, habitués et touristes qui ont fait le déplacement. Les 400 exposants, magasins physiques et vendeurs ambulants, avaient une seule mission : vendre à tour de bras ! Et pour cela, ils n’ont pas lésiné sur les promotions. De quoi faire, aussi, les affaires des restaurants et petites brasseries de la ville qui comptent sur l’évènement, pour faire le plein... Immersion au sein d’une braderie et de ses bons plans !