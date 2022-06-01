66 minutes Dupes : les grandes marques version low cost / Tiramisu : le roi des desserts / Caméras embarquées : la preuve par l’image / Voitures, électroménager, déco : les enchères des bonnes affaires

Diffusé le 22/02/2026

Dupes : les grandes marques version low cost On les appelle des Dupes. Sacs, bijoux, parfums… vous avez sûrement déjà croisé ces imitations low cost de produits de grandes marques. Les sites à petits prix comme AliExpress ou Temu en proposent à la pelle et les jeunes se les arrachent : ils sont vendus jusqu’à quarante fois moins cher que les articles de luxe auxquels ils ressemblent parfois à s’y méprendre… Mais leurs fabricants sont-ils toujours dans la légalité ? Tiramisu : le roi des desserts Des œufs, du sucre, du mascarpone, du café, ce sont les ingrédients principaux du dessert italien le plus connu au monde. À la carte de nombreux restaurants, le tiramisu, qui signifie « remonte moi le moral » en italien, fait aussi partie des pâtisseries préférées des Français. Plusieurs régions d’Italie revendiquent la paternité de cette douceur apparue au milieu du 20ème siècle. La « légende » la plus tenace : un pâtissier réputé du nord de la péninsule aurait trouvé la recette après avoir fait tomber accidentellement du mascarpone dans un bol de sucre et d’œufs. Aujourd’hui le tiramisu se décline à toutes les sauces et connait un succès fou. Certains ouvrent des boutiques qui lui sont entièrement consacrées. Rencontre, entre France et Italie, avec le roi des desserts. Caméras embarquées : la preuve par l’image Les « dashcams » sont de plus en plus tendance ! Près de 70 000 automobilistes français ont choisi de s’équiper de ces caméras embarquées, installées sur le pare-brise. Très courantes en Europe de l’Est, en Russie, aux Etats-Unis ou encore en Inde, ces dispositifs peuvent être utiles notamment en cas d’accidents graves pour fournir des preuves aux assurances ou en cas de procès... Ce nouveau marché profite bien sûr aux fabricants mais aussi aux garagistes spécialisés. Enquête sur ce dispositif de « preuve par l’image ». Voitures, électroménager, déco : les enchères des bonnes affaires Les ventes aux enchères séduisent de plus en plus. Un Français sur trois y a déjà participé, en salle ou sur internet. Électroménager, smartphones, maroquinerie, voitures... les mises à prix sont souvent très alléchantes. Une aubaine pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Attention toutefois aux frais et aux commissions. Gros plan sur les pièges et les astuces de ces enchères des bonnes affaires.