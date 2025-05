66 minutes Mohamed Amra : révélations sur une traque hors norme / Au Macumba, on ne dansera plus tous les soirs / France : la folie Japon

Diffusé le 02/03/2025

Mohamed Amra : révélations sur une traque hors norme Il était l’homme le plus recherché de France. Après neuf mois de cavale, le narcotrafiquant Mohamed Amra a été interpellé en Roumanie, le 22 février dernier, puis extradé dans la foulée et placé à l’isolement dans la prison la plus sécurisée de France, à Condé-sur-Sarthe dans l’Orne. 22 personnes, soupçonnées d’être liées à son évasion sanglante en mai dernier, ont également été arrêtées entre la Normandie, l’Espagne et le Maroc. Le 14 mai 2024, deux agents pénitentiaires avaient été tués lors d’une attaque à la voiture-bélier et aux fusils d’assaut. Les complices de celui qui est surnommé « La mouche », ses planques, ses projets, et le travail minutieux des enquêteurs français : révélations sur une cavale et une traque hors normes. Au Macumba, on ne dansera plus tous les soirs On ne dansera plus au Macumba ! La dernière de ces discothèques a définitivement fermé ses portes le week-end dernier, à Englos près de Lille (Nord). Cette chaîne de boîtes de nuit, qui a connu un immense succès dès son lancement en 1966, a compté à son apogée 23 établissements, en France, en Europe et même à Cuba. Le chanteur Jean-Pierre Mader en a tiré un tube… Une époque désormais révolue. Les discothèques ne font plus recette en effet et sont passées de 4 000 à 1 000 en quelques années sur le territoire français. Mais pour cette dernière soirée au Macumba, ils étaient nombreux à ne pas vouloir la rater. Immersion « revival » dans un lieu de fête, de vie, de rencontres, qui a marqué des millions de Français. France : la folie Japon Plonger dans la culture japonaise, sans quitter la France : c’est le concept de « Japan Expo », un salon qui se tient l’été à Paris, et l’hiver à Marseille. Le week-end dernier, l’évènement a d’ailleurs fêté ses quinze ans et attiré 50 000 visiteurs venus découvrir les nouveautés de l’univers manga et du dessin animé. Et déguster également la cuisine japonaise entrée depuis longtemps dans le quotidien des Français. Mais en marge des sushis et autres sashimis, les restaurants de « ramens », ces soupes de nouilles que l’on ne trouvait qu’au Japon, s’ouvrent partout en France. Une certitude : le Pays du soleil levant nous fascine !