66 minutes Bien-être : un luxe accessible !

Lire la vidéo

Diffusé le 02/03/2025

L’offre du « bien-être » se renouvelle, les balnéos et thalassos cassent de plus en plus leurs prix! Longtemps réservées aux seniors, elles s’ouvrent désormais à une clientèle plus jeune et parient sur des formules très attractives, à moins de trente euros la journée par exemple. Leur atout : allier les soins traditionnels et les équipements hi-tech. Ces offres à la carte, pour une journée ou un week-end de détente, séduisent de plus en plus. En solo, en couple, entre amis ou en famille : plongée, entre balnéothérapie et thalassothérapie, au cœur d’un « bien-être » de plus en plus accessible.