66 minutes Prêts sur gage : le crédit des fins de mois difficiles / Pétanque et bouillabaisse : quand Marseille régale New York / Maires sous pression : le grand ras-le-bol des élus / Les Français champions des PV impayés

Diffusé le 01/03/2026

Prêts sur gage : le crédit des fins de mois difficiles Ils sont une quarantaine en France et voient affluer de nouveaux clients. Les agences du Crédit Municipal proposent un principe simple : déposer un bijou, une montre ou un tableau en échange d’un prêt immédiat, représentant en général 50 à 70 % de la valeur estimée. Quelques centaines à plusieurs milliers d’euros peuvent ainsi être débloqués en quelques minutes. À Béziers (Hérault), une nouvelle agence vient d’ouvrir ses portes. Face à l’inflation, ce crédit centenaire séduit désormais bien au-delà des publics précaires. Pétanque et bouillabaisse : quand Marseille régale New York Bouillabaisse, pastis et accent du sud, à des milliers de kilomètres du Vieux-Port, la Provence s’invite au cœur de New York. Le pari était audacieux. Celui d’Andrea Calstier, un jeune chef marseillais : ouvrir un restaurant gastronomique aux saveurs méditerranéennes à deux pas de Manhattan. Après des débuts difficiles, le couple a réussi l’exploit retentissant de décrocher une étoile au Guide Michelin, moins d’un an après l’ouverture de La Bastide. Une consécration éclair qui propulse l’adresse parmi les tables les plus convoitées de la ville. Aujourd’hui, il faut réserver plusieurs mois à l’avance pour espérer goûter leur cuisine ensoleillée. Maires sous pression : le grand ras-le-bol des élus À deux semaines des élections municipales, un chiffre interpelle. Près de 2 200 maires ont démissionné en cours de mandat. Du jamais-vu. Pressions administratives, responsabilités juridiques accrues, manque de moyens, la fonction est sous tension permanente. Mais le malaise va plus loin. Menaces, agressions, incivilités, certains élus sont désormais pris pour cibles. Dans les petites communes surtout, ces maires incarnent une démocratie de proximité fragilisée, mais plus essentielle que jamais. Les Français champions des PV impayés Près de 28 millions de contraventions sont dressées chaque année en France. Pourtant, 20 % ne sont jamais réglées. Face aux radars et au stationnement payant, certains automobilistes fraudent : plaques masquées, fausses cartes handicapées, usurpation d’identité pour éviter retraits de points et amendes. Des pratiques loin d’être anodines. Dissimuler sa plaque peut coûter jusqu’à 7 500 euros et valoir une suspension de son permis. Enquête sur ces conducteurs qui jouent et risquent gros pour ne pas payer.