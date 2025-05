66 minutes Ils luttent contre les tremblements / L’avocat en camping-car / Caméras embarquées : la preuve par l’image / Marseille, la ville des marchés

Lire la vidéo

Diffusé le 09/03/2025

Ils luttent contre les tremblements Se servir un verre d’eau, tenir un stylo, boutonner sa chemise… ces gestes simples deviennent pourtant une épreuve pour les 300 000 Français qui souffrent de « tremblements essentiel ». Cette maladie neurologique méconnue, souvent confondue avec le Parkinson, touche une personne sur deux-cents en France, dont la chanteuse Clara Luciani. Une pathologie qui peut devenir handicapante. C’est le cas pour Sylvie, 60 ans, qui a dû renoncer à son métier de coiffeuse. Seule une opération très délicate du cerveau peut limiter les effets de la maladie. Sylvie a fait le choix de se faire opérer, pour se donner une chance de vivre normalement. Nous l’avons suivie dans son parcours du combattant. L’avocat en camping-car Lutter contre les patrons voyous qui tentent de licencier leurs employés ou fermer leurs usines sans respecter les règles, cet avocat en a fait sa spécialité. Son nom : Ralph Blindauer. Son surnom : l’avocat en camping-car. Il a mené des combats pour des salariés de multinationales comme Orange ou McDonald’s. Toujours au service des plus faibles, il a donc changé de vie, il y a quelques années : c’est au volant de son camping-car, devenu son lieu de vie et son cabinet, qu’il parcourt la France pour mener des actions fortes. Portrait d’un « maître » vraiment pas comme les autres. Caméras embarquées : la preuve par l’image Les "dashcams" sont de plus en plus tendance ! 700 000 automobilistes français ont choisi de s’équiper de ces caméras embarquées, installées sur le pare-brise. Très courantes en Europe de l’Est, en Russie, aux Etats-Unis ou encore en Inde, ces dispositifs peuvent être utiles notamment en cas d’accidents graves pour fournir des preuves aux assurances. La justice les reconnaît officiellement en cas de procès. Ce nouveau marché profite bien sûr aux fabricants mais aussi aux garagistes spécialisés. Enquête sur ce dispositif de « preuve par l’image ». Marseille, la ville des marchés Marseille, la ville des marchés ! Il y en a une trentaine presque tous les jours. Des petits étals de quartier au marché gigantesque de l’avenue du Prado. Il y a aussi bien sûr le marché historique du Vieux Port où les pêcheurs vendent en direct, sitôt à quai, ou encore celui des producteurs de la Plaine. Une animation permanente au cœur de la cité phocéenne où la bonne humeur est le premier atout des commerçants. Un moyen d’acheter du bon et du moins cher. Fruits, légumes, poissons, vêtements, gadgets. Plongée, le temps de vingt-quatre heures, dans ces marchés des bonnes affaires qui font vibrer Marseille.