66 minutes Dakar, bouillonnante et attractive

Diffusé le 09/03/2025

Dakar est aujourd’hui l’une des capitales les plus dynamiques d’Afrique. Située face à l’océan Atlantique, la métropole sénégalaise de 4 millions d’habitants ne dort jamais, portée par un boom économique sans précédent. Une ville, en pleine effervescence culturelle et gastronomique ! Des chefs étoilés y affluent depuis quelques mois pour proposer une cuisine raffinée aux saveurs africaines. Dakar est la ville de tous les possibles pour les plus de 20 000 Français qui ont choisi de s’installer au pays de la Teranga. Immersion au cœur de l’une des villes les plus attractives du continent africain.