66 minutes Mamans le jour, clubbeuses la nuit / Quartiers fermés : ils vivent sous haute protection / CV truqués : quand les diplômes s’achètent en ligne / Le mystère du frappeur de Goudelin

Diffusé le 08/03/2026

Mamans le jour, clubbeuses la nuit Travail, devoirs, lessives, repas, rendez-vous médicaux, charge administrative, en France, les femmes consacrent en moyenne près de deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et parentales. À cela s’ajoute la fameuse “charge mentale” : penser à tout, tout le temps. Alors certaines s’offrent une pause. Direction les pistes de danse entre femmes uniquement. Les soirées non-mixtes séduisent de plus en plus. Créneaux en début de soirée, ambiance bienveillante, tubes fédérateurs, aucun homme sur la piste. On vient pour se défouler, rire, chanter entre amies. Pas pour séduire. Quartiers fermés : ils vivent sous haute protection C’est un phénomène qui nous vient tout droit des États-Unis. Les quartiers résidentiels fermés sont monnaie courante dans toutes les banlieues américaines. Entièrement clôturés, sous vidéo-surveillances et parfois même protégés par des gardiens, ces lotissements font leur apparition en France, notamment dans les villes où l’insécurité augmente le plus. Ils sont généralement prisés par les plus aisés soucieux de se protéger contre les cambriolages et les home-jacking, en constante augmentation. CV truqués : quand les diplômes s’achètent en ligne Un bac, un diplôme d’ingénieur, un doctorat -sans jamais avoir passé d’examen-, la fraude aux diplômes explose. En deux ans, le phénomène aurait bondi de 30 %. Sur Internet, tout s’achète : 75 euros pour un CAP, quelques centaines d’euros pour un doctorat, avec hologrammes et signatures “officielles”. Certains sites promettent même des enregistrements dans des bases administratives. Bluff ou vraie faille ? Nous avons remonté la filière. Car les conséquences peuvent être graves, notamment dans les métiers réglementés. Le mystère du frappeur de Goudelin À Goudelin, dans les Côtes-d’Armor, depuis près de trois ans, un rôdeur frappe aux volets, aux portes, parfois aux fenêtres d’un lotissement. Toujours la nuit. Toujours furtif. Puis il disparaît. Dix-huit femmes ont déjà été visées, réveillées en sursaut sans jamais distinguer clairement un visage. Malgré l’enquête et l’émotion nationale, le mystérieux “frappeur” reste introuvable. Steak-frites : ils vous en donnent pour votre argent Plat préféré des Français au restaurant, le steak-frites traverse l’inflation sous haute tension. En un an, le prix du bœuf a bondi d’environ 20 %. Mais impossible de retirer ce classique des cartes ! Alors les enseignes s’adaptent et misent sur la qualité et l’expérience pour justifier le prix. En coulisses, chaque centime compte : achats groupés, fournisseurs renégociés, lutte contre le gaspillage, portions ajustées. Peut-on encore savourer un steak-frites sans exploser son budget ? Que cachent vraiment les formules à prix serré ?