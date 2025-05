66 minutes Le mystère des chats disparus / L’enfer de l’usurpation d’identité / Cartes de fidélité : l’arme anti-crise

Diffusé le 16/03/2025

Le mystère des chats disparus Qui en veut aux chats des habitants du Castellet ? Depuis deux ans, dans ce hameau du Var, une vingtaine de félins ont été enlevés, empoisonnés, torturés ou abattus à coups de carabine. Les familles sont désemparées et vivent dans la peur. Plusieurs d’entre elles ont porté plainte. Mais l’enquête ouverte au mois de janvier n’a pour l’heure rien donné. Le mystère du tueur de chats du Castellet reste entier. L’enfer de l’usurpation d’identité Comment prouver qu’on est bien soi-même ? Un casse- tête pour les 300 000 personnes victimes chaque année en France d’usurpation d’identité. Une escroquerie en hausse constante avec l’essor des démarches en ligne… Faux comptes bancaires, dettes colossales, fraudes fiscales… il faut souvent plusieurs années pour sortir de cet enfer. Et les imposteurs sont parfois des proches des victimes. Enquête et témoignages sur l’enfer des vols d’identité. Cartes de fidélité : l’arme anti-crise Les cartes de fidélité n’ont jamais eu autant de succès. Pour preuve huit Français sur dix en ont au moins une. La moyenne serait même de dix cartes par foyer ! Proposées par des enseignes de cosmétiques, d’ameublement ou bien sûr par la grande distribution, elles permettent aux clients d’obtenir des réductions, des avantages, des cadeaux. Des escrocs se sont d’ailleurs emparés du système en vendant des cartes de fidélités piratées. Les marques, de leur côté, en savent plus sur vous, vos habitudes de consommation et détiennent vos données personnelles. Alors justement qu’en font-elles ? Les vendent-elles ? Ces cartes de fidélité sont-elles si avantageuses ? Plongée au cœur du business de la fidélité.