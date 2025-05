66 minutes Brasserie : la tradition a du bon

Lire la vidéo

Diffusé le 16/03/2025

Plongée au cœur d’une adresse mythique, dans les coulisses de l’une des plus belles brasseries de Paris : le restaurant Bofinger à Bastille, dans le 4ème arrondissement ! Cet établissement ouvert en 1864 cultive son authenticité et sa décoration, vous transporte au XIXe siècle. Au menu : des spécialités alsaciennes et des plateaux de fruits de mer qui ont fait la réputation de ce lieu. On y servirait la meilleure choucroute garnie de Paris. Avec 400 couverts en moyenne midi et soir, c’est toujours l’effervescence. La recette du succès ? une cuisine traditionnelle généreuse, un service raffiné et… un menu à partir de 20 euros.