66 minutes Villepinte : révélations sur l’évasion de l’année / Moustiques : ils sont déjà là ! / Essence : jusqu’où les prix vont-ils grimper ? / Dubaï : au cœur d’un rapatriement express

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Villepinte : révélations sur l’évasion de l’année Comment un détenu dangereux a-t-il pu quitter la prison de Villepinte en toute simplicité ? En Seine-Saint-Denis, trois complices déguisés en policiers se présentent avec de faux documents judiciaires et parviennent à faire extraire le prisonnier, sans éveiller les soupçons. La supercherie ne sera découverte que près de deux jours plus tard. Notre enquête revient sur cette évasion spectaculaire et sur les failles qui l’ont rendue possible. Faux ordres de mission, vérifications insuffisantes, procédures détournées : cette affaire sidérante met en lumière la vulnérabilité d’un système pourtant censé être ultra-sécurisé. Moustiques : ils sont déjà là ! Les beaux jours arrivent et avec eux une menace aussi précoce qu’inattendue. Dans le sud de la France, les spécialistes prédisent déjà une invasion massive de moustiques dès le mois de mars. En cause : un hiver particulièrement pluvieux qui a créé des conditions idéales pour leur reproduction. Dans certaines zones de Provence et du littoral méditerranéen, des milliards de larves seraient déjà présentes dans les zones humides. Avec quelques journées de douceur, elles pourraient éclore d’un coup et transformer les premières soirées en extérieur en véritable cauchemar pour les habitants. Face à cette explosion annoncée, les équipes de démoustication sont déjà sur le pied de guerre. Essence : jusqu’où les prix vont-ils grimper ? À la pompe, les automobilistes commencent à le voir très concrètement. Dans plusieurs stations-service du sud de la France, le litre de diesel dépasse déjà 1,80 euros. Et certaines stations affichent même plus de 2 euros le litre pour certains carburants. Même tendance du côté du fioul domestique dont les tarifs remontent déjà pour les particuliers. En cause : les tensions autour du conflit en Iran qui secouent les marchés du pétrole. Les craintes de perturbations dans l’approvisionnement mondial ont fait bondir les cours du brut, entraînant mécaniquement une hausse des carburants en Europe. Et si la crise s’installe, les spécialistes redoutent une nouvelle flambée des prix dans les prochaines semaines. Dubaï : au cœur d’un rapatriement express Images rares au cœur d’une évacuation improvisée. À l’aube, cent-cinquante Français montent dans quatre bus à Dubaï. Tous tentent de quitter la région devenue incertaine depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Car le ciel du Golfe s’est brutalement refermé. Espaces aériens fermés, vols annulés, itinéraires bouleversés : des milliers de voyageurs se retrouvent bloqués dans les grands hubs de la région. À Dubaï, où vivent plus de 30 000 Français, les demandes d’aide affluent. Alors une solution inattendue s’organise : fuir par la route. Direction Oman, après près de dix heures de traversée du désert pour rejoindre un aéroport encore accessible. Nous avons suivi ce convoi exceptionnel organisé avec l’appui du consulat. Préparatifs dans l’urgence, tension au moment du départ, incertitude à la frontière. Immersion dans cette opération de sortie spectaculaire.