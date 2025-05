66 minutes Le nouveau village du roi des vêtements

Diffusé le 23/03/2025

Partez à la découverte du nouveau concept de l’une des marques préférées des Français : le Kiabi Village, une zone commerciale pas comme les autres, près de Villeneuve-d’Ascq dans les Hauts-de-France. Un « laboratoire » contre les achats en ligne. Et un constat, les clients ne veulent plus seulement faire du shopping. Dans ce complexe de 30 000 m², un immense magasin de l’enseigne de vêtements avec de la vente classique mais aussi un rayon seconde main innovant, un espace de jeux, de la restauration et même une crèche. Plongée dans ce lieu de consommation et de vie, comme une ville dans la ville dédiée aux familles !