66 minutes La clinique des VIP / Faux papiers, vrais mineurs / Jambon-beurre : l’éternel numéro 1 / Cherche médecin désespérément

Diffusé le 23/03/2025

La clinique des VIP Où vont les stars du cinéma, de la musique ou du sport pour entretenir leur apparence toujours impeccable ? La réponse se trouve au cœur de Paris, dans un temple de l’esthétique. Créé en 2010, la Maison Lutétia s’est en effet constitué une clientèle de choix parmi les célébrités, devenues ses meilleures ambassadrices. Greffes capillaires, injections, radiofréquences : cet établissement luxueux attire donc des vedettes mais aussi désormais une foule d’anonymes. Alors comment cette clinique est-elle devenue incontournable pour les VIP ? Comment communique-t-elle autour de ces stars et de leur beauté « éternelle » ? Les traitements esthétiques y sont-ils plus réussis qu’ailleurs ? Nous avons notamment suivi l’ancien footballeur, champion du monde 2018, Adil Rami et l’actrice américaine et compagne de Matt Pokora, Christina Milian. Enquête entre esthétique et… influence… Faux papiers, vrais mineurs Commander de faux papiers comme on commanderait une pizza à domicile…, c’est désormais aussi simple que cela. Et c’est peu cher. Sur les réseaux sociaux, ce serait même un jeu d’enfants de les faire soi-même ou de les commander à des faussaires. C’est bien sûr totalement illégal et passible de cinq années de prison. Mais loin de mesurer les conséquences, de nombreux adolescents se laissent tenter, pour « devenir » majeurs et acheter de l’alcool ou entrer en boîte de nuit. Plongée au cœur d’une fraude qui prend de l’ampleur. Jambon-beurre : l’éternel numéro 1 Sa recette est toute simple mais terriblement efficace. Son succès ne se dément pas. Les Français mangent plus d’un milliard de sandwichs « jambon-beurre » chaque année. Ce casse-croûte, popularisé après la Seconde Guerre mondiale, semble indémodable. Celui d’une brasserie parisienne, le Petit Vendôme, serait même le meilleur sandwich du monde si l’on en croit le guide international « Time Out ». Un jambon- beurre qui a ses grands spécialistes. Plongée, entre Paris et New York, dans le secret du roi de vos pauses-déjeuner. Cherche médecin désespérément Avoir un médecin généraliste près de chez soi est devenu une chance tant les déserts médicaux gagnent du terrain en France. Un tiers de la population vit aujourd’hui dans une zone où l’accès aux soins est limité et les délais d’attente très longs. Ce sont même 62% des habitants de la région Île-de-France qui sont concernés. Une problématique majeure. Alors dans toutes les régions, de petites communes tentent de séduire de jeunes médecins, plus attirés par les grandes villes. Vous allez découvrir comment elles s’y prennent...