66 minutes Le mystère de la camionnette blanche / Running, performance … et drague / Ados en dépression : comment les aider ? / Futurs chefs : ils ont des étoiles plein la tête

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Diffusé le 22/03/2026

Le mystère de la camionnette blanche Dans de nombreuses villes, l’inquiétude ressurgit régulièrement. Sur les réseaux sociaux et dans les groupes de parents, des messages alertent sur la présence d’hommes circulant en camionnette blanche qui tenteraient d’enlever des enfants près des écoles. Très vite, la peur se propage et les trajets quotidiens des adolescents deviennent une source d’angoisse pour les familles. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces signalements qui circulent à grande vitesse ? Running, performance … et drague Lancée en 2009 pour les sportifs amateurs, Strava est devenue une plateforme incontournable avec 135 millions d’utilisateurs dans 190 pays. Performances, parcours, records : tout est analysé et partagé, transformant chaque activité en défi social. Mais l’appli dépasse désormais le cadre du sport. Elle s’impose aussi comme un terrain de rencontres et soulève des enjeux bien plus sensibles. Car derrière ces données ultra-précises se cachent des informations stratégiques, capables d’exposer les habitudes de chacun, jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Une success story mondiale qui interroge autant qu’elle fascine. Ados en dépression : comment les aider ? En quelques années, la consommation d’antidépresseurs a bondi chez les jeunes adultes, signe d’une détresse psychique qui touche de plus en plus d’adolescents. Actualité anxiogène, réseaux sociaux, harcèlement les facteurs se multiplient. Face à cette souffrance, parents et enfants se retrouvent souvent démunis, incapables de se parler vraiment. Pourtant, le dialogue est essentiel mais il est aussi, bien souvent, le plus difficile à établir. Miel, 18 ans, en a fait l’expérience après une période difficile, jusqu’à suivre un traitement pendant plus d’un an. Puis elle, a réussi à renouer ce lien avec son père. Ensemble, ils ont créé une application pour aider d’autres jeunes à s’exprimer. Alors comment accompagner ces adolescents et réapprendre à se parler ? Futurs chefs : ils ont des étoiles plein la tête C’est un restaurant étoilé pas comme les autres. À Saisons, près de Lyon, la brigade change toutes les cinq semaines. L’exploit est d’autant plus impressionnant : maintenir le niveau d’exigence d’une table étoilée malgré l’arrivée constante de nouveaux chefs. Car derrière les fourneaux, ce ne sont pas des professionnels installés depuis des années, mais des étudiants de l’Institut Lyfe, l’ancienne école Bocuse. Pendant quelques semaines, ces futurs chefs prennent les commandes du restaurant : création des menus, organisation de la cuisine, gestion du service.