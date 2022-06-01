66 minutes Aspirateurs-laveurs : gadget ou vraie révolution ? / Qui arrêtera le saboteur de villages ? / Allergies : toujours plus tôt / Nouveaux squatteurs : ne tombez pas dans le panneau

Chargement

Aspirateurs-laveurs : gadget ou vraie révolution ? C’est la nouvelle star des foyers. L’aspirateur-laveur promet de faire gagner du temps et de remplacer plusieurs appareils en un seul. Résultat : le marché explose, avec plus de 100 marques et des prix allant de moins de 100 à plus de 1 000 euros. Mais derrière ces promesses, les écarts sont énormes. Options gadgets, performances inégales, prix parfois multipliés par dix, difficile de s’y retrouver. Alors faut-il vraiment craquer ? Comment faire les bons choix et éviter les pièges. Qui arrêtera le saboteur de villages ? À Peltre et Chesny, en Moselle, un inconnu agit dans l’ombre depuis deux ans. Clous sur la route, pièges, dégradations, rien ne semble laissé au hasard. Les incidents se multiplient, la tension monte. Qui s’attaque ainsi aux habitants et surtout pourquoi ? Un mystère inquiétant qui transforme peu à peu le quotidien en terrain miné. Excédés, certains habitants semblent désormais prêts à tout pour le coincer. Mais le saboteur leur file sans cesse entre les doigts. Allergies : toujours plus tôt Aérer son logement aux bonnes heures, se laver les cheveux le soir, éviter les sorties lors des pics ou encore suivre les alertes polliniques... ces gestes deviennent essentiels pour limiter l’exposition. Certains vont jusqu’au masque ou à la désensibilisation pour tenir sur la durée. Car derrière ces précautions, une réalité : plus de vingt millions de Français sont touchés. Et avec le réchauffement climatique, les pollens arrivent de plus en plus tôt, parfois dès janvier, avec des saisons prolongées de deux à trois semaines. Nouveaux squatteurs : ne tombez pas dans le panneau Ils louent quelques jours, récupèrent les clés, et ne repartent jamais. En quelques heures, serrure changée, démarches lancées et votre bien devient inaccessible. Sans effraction, impossible d’agir rapidement : les procédures peuvent durer des mois, parfois des années. Pendant ce temps, les dettes explosent, jusqu’à des dizaines de milliers d’euros. Pourtant, certains propriétaires sont bien décidés à pouvoir rentrer chez eux. Certains ont des solutions tout à fait légales, quand d’autres finissent devant les tribunaux.