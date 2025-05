66 minutes Jardin et piscine : votre extérieur à l’heure d’été

Diffusé le 06/04/2025

Avec le printemps et les beaux jours reviennent souvent l’inspiration, les envies de changement et les projets d’aménagement extérieur : revoir son mobilier et sa déco, transformer son jardin ou réaliser un rêve, en s’offrant une piscine ou un spa. Où trouver les bonnes idées, les bonnes adresses et les bons prix ? Salons spécialisés, jardineries, paysagistes, vous allez découvrir les rois du secteur. Ils ont le don pour transformer un coin de chez vous en paradis. Et le paradis pourrait bien ressembler à ces jardins privés spectaculaires, parmi les plus beaux du monde entre Saint-Tropez et Monaco que vous allez admirer en exclusivité dans ce 66 minutes Grand Format.