66 minutes

D'enfant placé à millionnaire / Tesla : la cible des anti-Musk / Marseille, capitale du camion à pizza

Diffusé le 06/04/2025

D’enfant placé à millionnaire Comment passe-t-on d’une enfance chaotique, en familles d’accueil, à une réussite spectaculaire dans l’immobilier et la « French Tech » ? La réponse, c’est précisément l’histoire de Jonathan Anguelov. Cet entrepreneur de 38 ans au parcours hors du commun est un modèle d’audace, de détermination et de sens des affaires. Il raconte son parcours poignant dans son autobiographie “Rien à perdre” (Editions Alisio), publiée il y a quelques jours. Un livre pour donner de l’espoir à tous ceux que la vie n’a pas épargné. Portrait d’un self-made man français. Tesla : la cible des anti-Musk C’était il y a encore quelques mois la plus « tendance » des marques automobiles. Tesla est aujourd’hui l’une des plus détestées dans le monde. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse, soit 825 milliards de dollars, depuis le début de l’année. Une catastrophe boursière historique. Les ventes ont en effet plongé. Les manifestations et appels au boycott sont nombreux. Les cas de Tesla incendiées ou vandalisées se multiplient. En cause, le propriétaire, Elon Musk. Ses saluts nazis, ses déclarations politiques et purges dans l’administration américaine sont à l’origine d’un vaste mouvement de colère. Rouler en Tesla laisse aujourd’hui un goût amer aux clients de la marque. En France, ils sont nombreux à tenter de revendre leur véhicule. Souvent en vain. Enquête sur la cible des anti-Musk. Marseille, capitale du camion à pizza Marseille est sans aucun doute le berceau français de la pizza. La vague d’immigration italienne, napolitaine précisément, a introduit ce plat au début du 20ème siècle. C’est même dans la cité phocéenne qu’est né, dans les années 60, le fameux camion à pizza. Marseille en compte aujourd’hui une cinquantaine. Ils font partie du paysage et sont des lieux de convivialité, presque des « bars de quartier ». Comment ces camions parviennent-ils à se démarquer ? Comment rivaliser avec les restaurants-pizzéria et les autres foodtrucks ? Plongée dans la capitale du camion à pizza.