66 minutes Low cost : quand la valise coûte plus cher que le billet / Goéland : un voisin très envahissant / Eau du robinet : un risque sous-estimé ? / Resto d’autoroute : l’indépendant qui refuse de fermer

Chargement

Diffusé le 05/04/2026

Low cost : quand la valise coûte plus cher que le billet Prendre l’avion à petit prix ? Pas toujours. Aujourd’hui, sur certaines compagnies low cost, une valise cabine supplémentaire coûte entre 30 et 60 euros… contre 20 euros pour le billet. Un paradoxe qui surprend de plus en plus de passagers : transporter ses affaires peut coûter bien plus cher que le vol lui-même. Résultat, la valise cabine est devenue un véritable casse-tête. Dimensions au centimètre près, poids strictement contrôlé et à la moindre erreur, la facture tombe. Dans les aéroports, les scènes se multiplient : bagages compressés, objets retirés à la dernière minute, vêtements superposés, tout est bon pour éviter de payer. Mais comment arrêter les frais ? Des solutions existent. Goéland : un voisin très envahissant Salissures, cris, attaques, dans certaines villes, les goélands rendent la vie impossible aux habitants. Nichés sur les toits, ils s’en prennent parfois aux passants : une centaine d’attaques sont recensées chaque année en France. Et avec l’arrivée du printemps, de nouveaux oiseaux s’apprêtent à sortir de l’œuf au grand dam des riverains. Protégés, ils ne peuvent pas être éliminés. Mais entre nuisances et protection de l’espèce, la cohabitation vire au bras de fer. Eau du robinet : un risque sous-estimé ? En France, des centaines de communes font face à une eau impropre à la consommation. En cause : des polluants comme les PFAS, ces “polluants éternels”, ou encore le CVM, classé cancérogène. Des contaminations révélées ces derniers mois, parfois tardivement. Résultat : des habitants contraints d’acheter de l’eau, avec des coûts élevés. Et surtout, une inquiétude qui monte pour leur santé et celle de leurs enfants. Un problème encore largement sous-estimé. Resto d’autoroute : l’indépendant qui refuse de fermer Sur l’A61, entre Toulouse (Haute-Garonne) et Carcassonne (Aude), une institution des bords de route est en danger. La Dînée, dernier restaurant indépendant d’aire d’autoroute, pourrait bien disparaître. Face aux géants du secteur, son patron se bat pour préserver ce modèle unique. Depuis plus de 40 ans, l’adresse attire les automobilistes avec son cassoulet maison à 24 euros, servi à près de 150 clients chaque jour. Mais ici, ce qui fait la différence, c’est aussi l’accueil : habitués fidèles, ambiance conviviale, et même de l’attente pour décrocher une table. Dans un univers dominé par les chaînes standardisées, La Dînée résiste encore. Mais la pression est forte et ce restaurant risque de perdre, d’ici un an, sa concession. Derrière ce combat, c’est une certaine idée de la pause sur autoroute qui pourrait bien s’éteindre.