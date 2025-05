66 minutes Barbecue : du show et des braises

Diffusé le 13/04/2025

Les signes du printemps sont là : fumée blanche s'élevant des jardins, parfum de viande grillée flottant dans l'air, tintement des verres à l'heure de l'apéritif. Le rituel du barbecue reprend ses droits partout en France, célébrant ce plaisir simple, ancré dans la période estivale. Cette passion nationale se traduit par des chiffres éloquents : un million d'appareils vendus chaque année, dont 80 % durant le seul trimestre avril-juin. Une période idéale, choisie par Barbecue Expo, véritable temple de la grillade, pour ouvrir ses portes à 35 000 visiteurs. Les amateurs viennent y parfaire leur art culinaire lors de "master class" animées par des experts reconnus, comme Pat Lavoie, "grand mestre ès viande grillée" venu, spécialement du Québec, révéler les secrets de la cuisson parfaite. Dans ce marché en ébullition, la bataille fait rage entre les géants établis et les challengers ambitieux. Weber et Camping-Gaz défendent leur territoire tandis que Le Marquier, tel un phénix, renaît de ses cendres avec une gamme de planchas au design contemporain. Sa stratégie ? Conquérir une clientèle féminine dans un univers traditionnellement masculin. L'innovation dépasse aujourd'hui le simple appareil de cuisson. Qu'il fonctionne au charbon, au gaz, aux pellets ou à l'électricité, le barbecue s'inscrit désormais dans un concept plus large, celui d’une cuisine d'extérieur complète. Immersion dans le temple de la grillade.