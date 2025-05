66 minutes Jade Genin, l’héritière du chocolat / Montres de luxe : le business des VIP / Brioche : l’éternelle amie du petit-déjeuner

Diffusé le 13/04/2025

Jade Genin, l’héritière du chocolat A une semaine des fêtes de Pâques, c’est l’effervescence chez les grands chocolatiers qui conçoivent des créations d’exception. C’est le cas de Jade Genin. En moins de trois ans, elle s’est imposée sur ces terres d’excellence et d’inventivité. Et pour cause, cette passion, elle la tient de son père, Jacques Genin, l’un des plus grands chocolatiers français. L’héritage familial, ce n’était pourtant pas son premier choix. Jade Genin a eu une carrière d’avocate avant d’être rappelée par la magie du chocolat… Ses créations ? Spectaculaires et inspirées de la joaillerie. Portrait d’une héritière qui imagine ses chocolats comme des bijoux. Montres de luxe : le business des VIP C’était la "Fashion week" de l’horlogerie, il y a quelques jours à Genève, en Suisse. Le salon "Watches and wonders" est un événement aussi "secret" que prestigieux. Pas une montre à moins de 3 000 euros. Et des modèles qui valent jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros… Dans cet univers feutré des montres de luxe, les marques se livrent une concurrence féroce. Pour faire la différence, elles mobilisent leurs ambassadeurs : des stars comme Kylian Mbappé, Roger Federer, Mike Horn ou encore Mika, tous présents à Genève. Plongée dans les coulisses du business de la montre entre ultra luxe et VIP. Brioche : l’éternelle amie du petit-déjeuner Elle peut être tressée, feuilletée, allongée, arrondie : la brioche se prête à toutes les déclinaisons. Une pâtisserie qui symbolise la tradition. A chaque région, sa spécialité : parfumée à l’eau de vie, à la fleur d’oranger ou avec des pralines roses. En Vendée, chez les Sicard, une famille de boulangers, la recette de la brioche est jalousement gardée depuis plusieurs générations. Même histoire de transmission chez les Pralus, dans la région lyonnaise. Des boulangers qui rêvent, pour certains, de remporter le titre de "meilleure brioche de France". Voyage moelleux et gourmand au pays de la brioche.