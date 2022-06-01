66 minutes Passages à niveau : quand le piège se referme / Déserts boulangers : ils veulent sauver leur commerce / Sandwich : la compétition qui croustille / Modèles d’exposition : un bon plan en or

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Diffusé le 12/04/2026

Passages à niveau : quand le piège se referme Le récent choc mortel entre un TGV et un camion rappelle une réalité implacable : un train ne peut pas s’arrêter à temps quand un véhicule déboule sur les rails. Alors comment de tels accidents sont-ils encore possibles ? Nos équipes ont enquêté. En France, il y a 15 000 passages à niveau, dont 146 sont dangereux. Et on compte un accident tous les trois jours. Inattention, signalisation, sécurité : nous avons cherché à comprendre ce qui transforme ces croisements en pièges mortels pour les conducteurs. Déserts boulangers : ils veulent sauver leur commerce Faire 50 km pour acheter du pain, dans certaines zones rurales, c’est devenu la réalité. En France, 60 % des communes n’ont plus de boulangerie et plus de 3 000 cherchent un repreneur. Coûts en hausse, conditions difficiles, concurrence : le métier vacille. Pourtant, entre initiatives locales, tournées et distributeurs, certains refusent de voir disparaître ce pilier du quotidien. Sandwich : la compétition qui croustille C’est la star incontestée du snacking : le sandwich ! Il y a bien sûr l’incontournable jambon-beurre, mais il se prête à toutes les déclinaisons. Et une nouvelle star est annoncée. Pour preuve, le Crousty Challenge, qui a tenu en haleine la profession réunie au Salon du Snacking, porte de Versailles à Paris. Cinquante candidats au départ avec le même objectif : créer le meilleur sandwich au poulet croustillant. Une finale sous haute tension, où tout se joue sur le goût, la texture et la créativité. Qui décrochera le titre ? Réponse à la dernière bouchée ! Modèles d’exposition : un bon plan en or Comment acheter un lave-linge, un canapé ou une télévision à moitié prix sans sacrifier la qualité ? La solution : les modèles d’exposition. Avec des remises pouvant atteindre 75 %, ces produits séduisent de plus en plus de Français. Un bon plan pour le pouvoir d’achat et aussi pour les enseignes qui écoulent ainsi ces produits exposés en rayons pour faire vendre. Mais attention : défauts, produits incomplets ou garanties floues peuvent gâcher l’affaire. Alors comment éviter les pièges ? Et surtout, comment être le premier à mettre la main sur les meilleurs bons plans ?