66 minutes Restaus pas chers : ils misent sur le plat unique / Foire de Lyon : des tendances et des bons plans

Diffusé le 20/04/2025

Restaus pas chers : ils misent sur le plat unique Avec l’inflation, les prix à la carte des restaurants se sont envolés de 20% en 3 ans. Résultat : de plus en plus de Français se détournent des restaurants traditionnels qui subissent la concurrence toujours plus forte des boulangeries et de leur offre de « snacking ». Alors, certains restaurateurs décident de contre-attaquer. Pour faire venir les clients, ils misent sur un seul plat, à petit prix. Un prix fixe et un plat identique pour tous les clients donc. Souvent proposé dans les restaurants gastronomiques, le menu unique s’invite aujourd’hui dans la restauration du quotidien. A l’image d’un établissement qui vient d’ouvrir à Paris et dont la carte se limite à un seul plat : une saucisse purée à 6,90 euros. Un prix imbattable, moins cher encore que dans les bouillons, et qui attire une clientèle jeune qui ne dispose pas de gros moyens. Derrière la promesse, que trouve-t-on réellement dans l’assiette ? Les clients sont-ils vraiment gagnants ? Et comment font ces restaurateurs pour proposer ces tarifs ? Plat unique rime-t-il avec formule magique ? Foire de Lyon : des tendances et des bons plans Chaque année en France, un millier de foires sont organisées. Celle de Lyon rivalise depuis plus de 100 ans avec celle de Paris. Exposants et camelots s’y retrouvent pendant 10 jours pour vendre leurs derniers produits. Parmi eux, Guilhem le roi des camelots lyonnais. Son produit star : la raclette pour nettoyer les vitres, l’un des produits préférés des Français. La Foire de Lyon est pour lui « le » rendez-vous de l’année. Une étape importante également pour la marque « Tupperware ». Ultra populaire il y a quelques années, l’entreprise sort d’une crise sans précédent. La marque fait de la Foire de Lyon le point de départ de sa nouvelle aventure. Un enjeu majeur ! Des enjeux importants pour les exposants. Et une chasse aux bonnes affaires pour les 200 000 visiteurs de la Foire de Lyon. Plongée dans les coulisses de la Foire des tendances et des bons plans.